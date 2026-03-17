ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕಾಫಿ?; ಕಾಫಿ ಎಲೆಗಳಿಂದಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾನೀಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಜಯವಾಡದ ಉದ್ಯಮಿ!
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ, ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು, ಚಹಾ ಚೀಲಗಳಂತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಫಿ - ಎಲೆಯ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.
Published : March 17, 2026 at 11:03 AM IST
ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸಿರುವ ವಿಜಯವಾಡದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಫಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಲಿ ರಾಜೇಶ್, ಇದೀಗ ಚಹಾದಂತೆ ಕಾಫಿ ಎಲೆಳಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾನೀಯ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ: ರಾಜೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಯುಷ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಫಿ ಎಲೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಹಾ ಚೀಲಗಳಂತೆಯೇ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಡಿಪ್ - ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಚಹಾ ಪುಡಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಎಲೆಗಳು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಡಿಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಚೀಲವನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತಾಜಾ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜೇಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಡೆಮ್ ಕೊಥವೀಡಿ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ಎಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜೇಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು 27 ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು, ಕಾಫಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವ - ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕರಾವ್ ಮತ್ತು ರಜಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಎಲೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
