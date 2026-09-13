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ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ 'ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ: ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್​, ಆರ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಎಂಡಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ

ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ 'ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

SUCCESS STORIES OF ENTREPRENEURS
ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 1:30 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 60 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶೋಗಾಥೆಯುಳ್ಳ ಹೈಬಿಜ್ ಟಿವಿ (HiBiz TV) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ 'ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್' ಅನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಟಿ.ಜಿ. ಭರತ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನಾನಕ್‌ರಾಮ್‌ಗುಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 60 ಸಾಧಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಎಂಡಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎ.ವಿ. ರಾವ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 'ಈನಾಡು' ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಐ.ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಟಿ.ಜಿ. ಭರತ್, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ 60 ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಯಣ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ 'ವಿಷನ್-2020' ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಇಂದು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದಿರುವುದಾಗಿ 'ಹೈಬಿಜ್ ಟಿವಿ' ಎಂಡಿ ರಾಜ್‌ಗೋಪಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ 17 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

COFFEE TABLE BOOK
SUCCESSFUL ENTREPRENEURS
ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್
SUCCESS STORIES OF ENTREPRENEURS

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