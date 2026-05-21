ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಹೊಸ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್
ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 21, 2026 at 5:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಎಂಬವರು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Cockroach Janta Party’s account was started on 16th May.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) May 21, 2026
Within 4 days the account got banned because it got more than 200K following. pic.twitter.com/q93MTXIbrm
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ಖಾತೆ ಆರಂಭ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಂತೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷವು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಇದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಖಾತೆಯು 16,800 ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Follow now! https://t.co/cP2UHq4akq— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) May 21, 2026
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷದ Instagram ಪುಟವು ಸುಮಾರು 14.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅದು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾ ಖಾತೆಗೆ 8.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವರು ಇತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'The Cockroach Youth', 'Cockroach News', 'IAmCockroach', 'Cockroach Party of India' ಮತ್ತು 'Cockroach Janata Party (Gen Z) ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಧವಿಧದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನಾತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರಾದ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ನಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಜೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಮೇ 15 ರಂದು ಅರ್ಜಿಯೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. "ಕೆಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಜಿರಳೆಗಳಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಧ್ಯಮ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
