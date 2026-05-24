ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾದ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ': ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ

ಹರಿಯಾಣದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CJP POLITICAL PARTY
ವಕೀಲ ಸುಧೀರ್ ಜಾಖರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 24, 2026 at 9:53 PM IST

ಪಾಣಿಪತ್(ಹರಿಯಾಣ): ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ), ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್‌ನ ವಕೀಲ ಸುಧೀರ್ ಜಾಖರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಇಸಿಐ) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡತವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ದವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 10–12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಜನರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಕ್ಷವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ಸಹ ಪಕ್ಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದರು.

‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣದ ವಕೀಲ ಸುಧೀರ್ ಜಾಖರ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು "ಜಿರಳೆಗಳು"(ಕಾಕ್ರೋಚ್) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಂತರ ದಿಪ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಪ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಈ ಚಳವಳಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವು.

ದಿಪ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಅವರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ)ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 2020 ಮತ್ತು 2023ರ ನಡುವೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಲು "ಸೋಮಾರಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ" ಮತ್ತು "ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕೂಗಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು" ಅರ್ಹರು ಎಂದು ದಿಪ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಪ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠವಾಡ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂಗೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಭಗವಾನ್‌ರಾವ್ ದಿಪ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.

