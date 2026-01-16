ETV Bharat / bharat

ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕೋಳಿ: ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾದ ಮಾಲೀಕ; ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ/ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ಸೆಣಸಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಜಾತ್ರೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಹೌದು, ಕಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಕೋಳಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಡಿವಾಡದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದರು. ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಸಿರಿವಂತನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ತಡೆಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್‌ನ ರೈತ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗುಡಿವಾಡದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೇತುವಾ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಯು ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಡೇಗಾ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದಿತು.

ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ (ETV Bharat)

ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ: ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕೋಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 1.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೆದ್ದ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಜನರು ಹೆಗಲು ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಜಾತ್ರೆಯಂತಿದ್ದ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ: ಅವಿಭಜಿತ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಣಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಜನರು ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ತೆಲುಗು ಜನರು ಕೂಡ ಸ್ವಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದರಂದ ಭಾರಿ ಜನ ಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.

ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನ (ETV Bharat)

ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಅವಿಭಜಿತ ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಹುಂಜಗಳ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸೋತ ತಂಡಗಳು ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದವು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೂ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹುಂಜಗಳ ಕಾಳಗದ ಜೊತೆಗೆ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲೂ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಕೋಳಿ ಕಾಳಗ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು.

