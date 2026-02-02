ETV Bharat / bharat

ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಯೋಚಾರ್​: ಶುದ್ದ ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವ ಮಾದರಿ ಇದು!

ರೈತ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಬಯೋಚಾರ್​ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೈತರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಬಯೋಚಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 2, 2026 at 2:02 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೊಯ್ಲಿನ ಬಳಿಕದ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸುಡುವಿಕೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾದರೂ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋಚಾರ್​ ಪದ್ದತಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು, ಎಳ್ಳು, ಹತ್ತಿ ಕಾಂಡಗಳು, ತೊಗರಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸುಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಚಾರ್​​ ಮಾದರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಬಯೋಚಾರ್ ಮಾದರಿ ನೀರಿನ ಅಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಈ ಬಯೋಚಾರ್​: ಕಬ್ಬಿಣದ ಡ್ರಮ್ ಬಳಸಿ ಬಯೋಚಾರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಡ್ರಮ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಒಣಗಿದ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು 20 ರಿಂದ 25 ಸೆಂ.ಮೀ. ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗಬಿಡದೇ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದ ಬದಲಾಗಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಿಕ ಆ ಡ್ರಮ್​ ಕೆಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಗವಾಗಿ ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮುಚ್ಚಳ ಸೀಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅನಿಲ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದು ಬಯೋಚಾರ್​ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಶಾಖದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಡ್ರಮ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಬಯೋಚಾರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು: ಈ ಬಯೋಚಾರ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ಹುಳಗಳ ಗೊಬ್ಬರ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲರಿ, ಜೀವಾಮೃತ ಅಥವಾ ಪಂಚಗವ್ಯದಂತಹ ಸಾವಯವ ಘನ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರವು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಯೋಚಾರ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೈತರು ಸಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯೋಚಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಎನ್​ಐಆರ್​ಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಎನ್​ಐಆರ್​ಡಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಬಯೋಚಾರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಯೋಚಾರ್​ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

