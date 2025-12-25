ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು: ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಜಡಿದ CCPA
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾಧಕರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ.
Published : December 25, 2025 at 5:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ(UPSC) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ 11ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
2022 ಮತ್ತು 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ 'ವಿಜನ್ ಐಎಎಸ್' ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು, 2019 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಘಿಸಿರುರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ಈ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, 2023ರ ಸಾಲಿನ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ''ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶ್ರೇಣಿ(Rank), ಟಾಪ್ 1000ರಲ್ಲಿ 79ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 50ರ ಪೈಕಿ 39ನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ವಿಜನ್ ಐಎಎಸ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿತ್ತು.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, CCPA ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ (AIR 1, UPSC CSE 2020) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. GS ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾಚ್ (ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್). ಆದರೆ, ಅದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಜನ್ ಐಎಎಸ್ ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ "ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್" ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತರಬೇತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿದೆ. "ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸುಳ್ಳು, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತ್ತು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ, UPSC CSE 2022 ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದಲೇ 119ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಜನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು CCPA ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ 116 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಒಂದು-ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ಮತ್ತು ಅಣಕು ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು CCPA ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಈ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದು UPSC ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಜನ್ ಐಎಎಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2019 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(28) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ". ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
"ಸರಿಯಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ" ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ”.
ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜನ್ ಐಎಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಸಿಪಿಎ ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ನಂತರದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಂತರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು CCPA ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಡೆಗೆ ಸಿಸಿಪಿಎ ವಿವಿಧ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 57 ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 28 ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 1,09,60,000 ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
