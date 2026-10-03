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ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ: ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

CNG PUMP BLAST
ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಸ್ಫೋಟ (Screengrab)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 3:47 PM IST

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ವಡೋದರಾ(ಗುಜರಾತ್‌): ವಡೋದರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಜನ್ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ (CNG) ಕಾರಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಎನ್‌ಜಿ ತುಂಬಿಸುವ ನಳಿಕೆಯನ್ನು (ನೋಝಲ್) ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಛಿದ್ರವಾಗುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರಿಗೂ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಕೂಡ ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ (ETV Bharat)

ಈ ಘಟನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕರ್ಜನ್-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಲ್ಲಿದೆ.

CNG PUMP BLAST
ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಕಾರು (ETV Bharat)

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರು ಪಂಪ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಬಂದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ, ಕೆಲವೇ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರು ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ.

CNG PUMP BLAST
ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಕಾರು (ETV Bharat)

ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಪಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಸೋರಿಕೆಯ ನಿಖರ ಕಾರಣ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

CNG EXPLOSION VIDEO
PETROL PUMP CAR BLAST
VADODARA CAR BLAST
ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ
CNG PUMP BLAST

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