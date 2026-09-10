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ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬಾಬಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿದವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ವಿವಾದ?

ಬಾಬಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಸುಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹುಕುಂ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CM Suvendu
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬಾಬಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿದವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ವಿವಾದ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2026 at 4:47 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಧೀರೇಂದ್ರಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬಂಗಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪೂಜಾ ಪೆಂಡಾಲ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕರೆದಿದ್ದರು.

ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಗೇಶ್ವರ್​ ಬಾಬಾರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಬಾನಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಸುಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹುಕುಂ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಷಯ ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದರಲ್ಲದೇ, ಬಾಬಾ ಅದನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹೇರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಸುಡುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಬಾನಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಭಬಾನಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ, ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯು ಬಂಗಾಳಿ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ವಾದಿಸಿದ್ದು, ಬಾಬಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CM SUVENDU
DHIRENDRA SASHTIR
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
DURGA POOJA
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