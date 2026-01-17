ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್!
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : January 17, 2026 at 5:15 PM IST
ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವದ ಕಡೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದೆ ಅಖಾಡದಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹೋರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಮಿಳು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದ್ಬುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ವಿಶೇಷ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನ ಹೋರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸಿದವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದರು.
ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಹುಂಡೈ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಹೋರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂಗಂ ತೆನ್ನರಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಪಿ.ಟಿ.ಆರ್. ಪಳನಿವೇಲ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್, ಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಎನ್. ನೆಹರು, ಕೆ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಂಗ ತಮಿಳ್ಸೆಲ್ವನ್ ಮತ್ತು ಸು. ವೆಂಕಟೇಶ ಸಹ ಹಾಜರಿದ್ದರು
ಸಿಎಂ ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರು, ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮಧುರೈ ಅವನಿಯಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆರಂಭ; ವಾಡಿವಾಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಹೋರಿಗಳು
ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಭಾಗಿ; ವಿಜೇತರಿಗೆ ಹುಂಡೈ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನ