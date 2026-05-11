ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್​​ ಪುತ್ರನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿ: ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆದೇಶ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್​​ ಪುತ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೆಟ್‌ಬಶಿರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 4:36 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್​​ ಪುತ್ರ ಸಾಯಿ ಭಗೀರಥ್​ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಡಿಜಿಪಿ ಸಿವಿ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 8 ರಂದು ದೂರು ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಜಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಡಿಜಿಪಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಂಡಿ ಭಗೀರಥ್​ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತೆಲಂಗಾಣದ ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಸಿಪಿ ರಿತುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಂಡಿ ಭಗೀರಥ್​​ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೊಥಕೋಟ ಸೀತಾದಾಯಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರಿಂದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೀಠವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಡಿ ಭಗೀರಥ್​ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ: ಬಂಡಿ ಭಾಗೀರಥ್​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ. ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಂಜಯ್ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" - ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೆಟ್‌ಬಶಿರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ (ಮೇ 8), ಭಗೀರಥ್​ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೆಟ್‌ಬಶಿರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಮತ್ತು 12 ಮತ್ತು ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಮತ್ತು 75 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಗೀರಥ್​ ಕರೀಂನಗರದ ಟೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

