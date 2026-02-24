ETV Bharat / bharat

IDFC ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನ ಎಲ್ಲ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ: ಹರಿಯಾಣ ಸಿಎಂ ಸೈನಿ

ಹರಿಯಾಣದ ಐಡಿಎಫ್​ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನಲ್ಲಿ 590 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಗರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್​ ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಯಾಣ ಸಿಎಂ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್​ ಸೈನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 7:10 PM IST

ಚಂಡೀಗಢ(ಹರಿಯಾಣ): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಐಡಿಎಫ್​ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ 590 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಕೆಲ ನೌಕರರು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಅಷ್ಟೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ನಯಾಬ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಈ ಕುರಿತು ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಜರಿದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಸೈನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನಲ್ಲಾದ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 590 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಚಂಡೀಗಢದ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ 32ರಲ್ಲಿರುವ ಎಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 590 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅದರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತರು ಸೇರಿ ಎಗರಿಸಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭಾತ್ಯಾಗ: ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕಲಾಪದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಅವರು, 590 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನ 556 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಸಲು ಮತ್ತು 22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯ ಕೆಳ ಹಂತದ ನೌಕರರು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದಿಂದ ತನಿಖೆ: ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೂ ತನಿಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಎಂ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಫಲಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಯ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಸೈನಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

