1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನ, ತೀವ್ರ ಆತಂಕದ ಬಳಿಕ ಸೇಫ್​​ ಲ್ಯಾಂಡ್​

ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ವಿಮಾನವು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ 1.20 ನಿಮಿಷ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

CM MAMATA BANERJEE
ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ANI)
Published : March 26, 2026 at 7:57 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್​ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ವಿಮಾನವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಆಗಸದಲ್ಲೇ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗುವ ಮೊದಲು ತೀವ್ರ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ವಿಮಾನವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ ವಿಮಾನ: ಪಶ್ಚಿಮ ವರ್ಧಮಾನ್‌ನ ಪಾಂಡವೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಮಾನವು ಸಂಜೆ 3:39 ಕ್ಕೆ ಅಂಡಾಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಂತೆ 4:25 ಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹವಾಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಕಡುಗತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿ, ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ, ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ATC) ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಇಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ವಿಮಾನವು ಆಗಸದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಇತ್ತ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳು ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದವು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು.

ಪೈಲಟ್ ಜಾಣ್ಮೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್: ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಇಳಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಪೈಲಟ್ ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತಗ್ಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 5:18 ಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ವಿಮಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು.

ಸಂಜೆ 5:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಆತಂಕವು, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ನಿರಾಳವಾಯಿತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

