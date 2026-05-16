ಕುಟುಂಬದ 3ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ₹30 ಸಾವಿರ, 4ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರ: ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಘೋಷಣೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಬೇಕು ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 16, 2026 at 7:44 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಲು ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸನ್ನಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಟಿಡಿಪಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಬಡತನವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದರು.
'ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ಅವರು ನಮಗೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲ': ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಗೌರವಧನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ': 23 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಾಂಧ್ರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೂ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಣ': ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮೂಡಲಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಂಧ್ರ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಬದಲಾದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಾಕಾರವಾಗಲಿದೆ. ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
