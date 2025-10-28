ETV Bharat / bharat

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ​

ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್​ ನೀಡಲು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್​ ಕೃತಕ ಮಳೆಗಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

CLOUD SEEDING
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ (ETV Bharat)
October 28, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಿಲೀಫ್​ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ (ಕೃತಕ ಮಳೆ) ಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗವು ಮಂಗಳವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಅವರು ಐಐಟಿ-ಕಾನ್ಪುರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯ, ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ ಮೂಲಕ ಬುರಾರಿ, ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಯೂರ್ ವಿಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾನ್ಪುರ ತಜ್ಞರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬುರಾರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಯವ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಣಗಳು ಮಳೆಹನಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಘನೀಕರಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಯಶಸ್ವಿ
ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಯಶಸ್ವಿ (ETV Bharat)

ಮಂಗಳವಾರ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೃತಕ ಮಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೋಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು: ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ವಿಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಹಾರಾಟದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು DGCA ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು.

ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮ: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ನಡುವೆ ಆದ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಐದು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹3.21 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಮಳೆಯು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು (AQI) ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23) ಬುರಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಶೇಕಡಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟಿರಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಮೋಡ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28(ಮಂಗಳವಾರ), 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

