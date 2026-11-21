ಬೊಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ 'ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಪದ್ಧತಿ'ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಸವಾಲು!
Boutique Business By Kashmiri Doctor: ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ಬೊಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2026 at 8:55 PM IST
ಕುಲ್ಗಾಮ್(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಿಲ್ಲೆಯ 30 ವರ್ಷದ ಡಾ.ಫೌಜಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ' (BAMS) ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಫೌಜಿಯಾ ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿದರು. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರ ಉದ್ಯಮವು, ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಈ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬೊಟಿಕ್' (boutique) ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಎಂಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ ಫೌಜಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆಯೇ ಅವರು ಬೊಟಿಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮಗೆ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹಿರಿಯವಳಾಗಿ ಸದಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರಲು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊರಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ನನ್ನದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೌಜಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಬೊಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ನಂತರ, ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಮಿಷನ್ ಯುವ' ಯೋಜನೆಯು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಇಂದು, ಫೌಜಿಯಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 'ಜಿಎಂ ಬೊಟಿಕ್' ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನವಿರುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೌಜಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯಮದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ, ಫೌಜಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು (ಡೆಲಿವರಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೊಟಿಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಪಶ್ಮಿನಾ, ಸೆಮಿ-ಪಶ್ಮಿನಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ 'ತಾಲಾ' ಸೂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಸುಂದರವಾದ ಕೈ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ, ಫೌಜಿಯಾ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಯುವತಿಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಫೌಜಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಈಗ ಕೇವಲ ಕುಲ್ಗಾಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಫೌಜಿಯಾ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ 'ವೇಶೋ ಉತ್ಸವ 2026' (Veshow Festival 2026)ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: