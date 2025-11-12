ಹವಾಮಾನ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80,000 ಜನರು ಸಾವು
1995ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಕೋಪಗಳು 80 ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಆಪೋಷನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 130 ಕೋಟಿ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 12, 2025 at 7:58 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 430 ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹವಾಮಾನ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 80,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ 'ಜರ್ಮನ್ವಾಚ್' ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಬೆಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ COP30ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಆರ್ಐ) 2026 ಎಂಬ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ವಿಕೋಪಗಳು 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, 1995ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಬರ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. 1998ರ ಗುಜರಾತ್ ಚಂಡಮಾರುತ, 1999ರ ಒಡಿಶಾ ಚಂಡಮಾರುತ, 2013ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಾಖದಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶ ಹಲವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ವಿಪರೀತ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಂಟು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತಕೋಟಿ ನಷ್ಟವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಜರ್ಮನ್ ವಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1995ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ 9,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ 8.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 5.7 ಶತಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ವಿಕೋಪಗಳು ಬಾಧಿಸಿವೆ. ಅಂದಾಜು 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಕಾ ದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಹೊಂಡುರಾಸ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಹೈಟಿ, ಗ್ರೆನಡಾ, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್, ನಿಕರಾಗುವಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಹಾಮಾಸ್ ಇವೆ.
ಕಡಿಮೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಸಮಾನ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರೂ ಮಾನವಪ್ರೇರಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವರದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ನಷ್ಟಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯಗಳ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನೇಕರನ್ನು ಬಡತನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
