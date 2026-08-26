ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಾಲಕಿಯರು: ಅಮ್ಮನ ಮನೆಮದ್ದೇ ಪ್ರೇರಣೆ
ನಾಲ್ವರು ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರು ತಾಯಿಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತೈಲದ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮೀರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಟಲಿಯಿಂದಲೂ ಇವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯಂತೆ.
Published : August 26, 2026 at 2:22 PM IST
ಯಮುನಾನಗರ(ಹರಿಯಾಣ): ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮನೆಮದ್ದು ನಾಲ್ವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. 15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಣುಕಾ, ಸಿಯಾ, ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಹಾರ್ವೋಲ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಇವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರೆಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಹರಿಯಾಣದ ಲಹರ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆ. ಈ ನಾಲ್ವರೂ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಕನ್ವಲ್ಜಿತ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಕುಶಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಕೆಬಿಸಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಬಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ರೀನಾ ದೇವಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಕ್ಕಳ ಕೂದಲುಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೂದುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೈಕೆಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋಚಿತು" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹರ್ಬಲ್ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸೀರಮ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹರ್ಬಲ್ ಹೆನ್ನಾವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕುಶಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಹಾರ್ವೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಶಾಲಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 10 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದೆ.
"ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೆವು" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರೇಣುಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಈ ಸ್ಥಳವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾರ್ವೋಲ್ಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ, ಹೊರಗಿನ ಖರೀದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾರ್ವೋಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಈಗ ಇಟಲಿಯಿಂದಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದಿವ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ತಂಡ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಮಾರು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಾರ್ವೋಲ್ನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಲೋಂಜಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಭೃಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಲೈಕೋರೈಸ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸೀರಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಶಾಂಪೂ ಬೆಲೆ 150 ರೂ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ NSQF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. "ಕುಶಾಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತೈಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೈಲಾಶ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ, ನಂತರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ.
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