ಅಂಕಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 11ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಅಂಕಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : December 17, 2025 at 3:08 PM IST
ಬೆರ್ಹಂಪುರ್(ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 11ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿ್ಯಾಲಯದ ಅಸ್ಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ಸುಮನ್ ಮೊಹಂತಿ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಂಕಗಣಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಎಪಿ) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಣಿತದ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ (ಎಪಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.
ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಅನ್ಸುಮನ್ಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವೇಳೆ ಅಂಕಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಆ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣಿತವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಕಡೆಗೆ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನ್ಸುಮನ್, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನನ್ನಂತಹ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಚಿಂತನೆ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಅನ್ಸುಮನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಎಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಕಗಣಿತಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂಕಗಣಿತದ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪದ, ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ n ಪದ ಮತ್ತು n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಎರಡನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.
ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕರೂಪದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ ಮತ್ತು ಲೋಲಕದ ಚಲನೆ, ಅಂಕಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುಮನ್.
ಅರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ, ಉದ್ಯಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಂದಾಜು, ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೇಖಿಯಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕೀಪ್ಯಾಡ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು 9-ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡುನೊದಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ಸುಮನ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧನವು ಸುಮಾರು 300 ಲೈನ್ಗಳ ಸಿ/ಸಿ++ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಸಿಡಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಅವಿಷ್ಕರಿಸಲು 1,500 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆಯನ್ನು 500 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನ್ಸುಮನ್ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಇದನ್ನು ಎಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ ಆವೃತ್ತಿ 1 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅನ್ಸುಮನ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ.
ಬಳಿಕ ಈ ಅವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಗೋಲಬಂಧ ಸೇನಾ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬೀರಾಂಚಿ ನಾರಾಯಣ್ ದಾಶ್ ಅವರು, "ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: