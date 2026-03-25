ETV Bharat / bharat

ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೋಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯುವಕ!; 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶಾಲೆ ತೊರೆದಿದ್ದವನಿಂದ ಮೇರು ಸಾಧನೆ!

author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸುರ್ಗುಜ(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಬಡತನದಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶಾಲೆ ತೊರೆದಿದ್ದ ಅಂಬಿಕಾಪುರದ 28 ವರ್ಷದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಿಂಜ್ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫಂಡುಡಿಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕುತೂಹಲವು ಅವರನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೀರಿ ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್​ ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೋಡರ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಮೊದಲು ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ನಿತ್ಯ 70-80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.

ಎರಡು ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ಲೋಡರ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೋಡರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರವೀಣ್‌ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ತಯಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅವರು ಸುಗಮ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಲೋಡರ್‌ನ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೋಡರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಪ್ರವೀಣ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್​ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಪ್ರವೀಣ್ ಮಿಂಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್. ನಾನು ಹಲವು ಲೋಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಅದು ಎಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲವು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.

ಪ್ರವೀಣ್ ಮಿಂಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

BIKE ENGINE LOADER
GRASSROOTS INNOVATOR INDIA
HYDRAULIC LOADER HOMEMADE
RURAL INNOVATION STORY
CLASS 9 DROPOUT BUILDS LOADER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.