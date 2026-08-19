ಮೇಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಕಂಡ 5ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕನ ಕೊಂದು ನೇಣು ಹಾಕಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು! ಗ್ರಾಮ ಉದ್ವಿಗ್ನ
ಬಾಲಕನ ಕೊಂದಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 12:00 PM IST
ಮಾಲ್ಡಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಮರಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುವಕರ ಗುಂಪಿನ ಓರ್ವನಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಥಳಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಳಿಯಾಚಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಸುಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಮಗ್ರಾಮ್ ಬಗನ್ಪಾರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಯಾಚಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಕಾಲಿಯಾಚಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಥಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಜಾಸಿಮ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹುಡುಕಾಟ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಫಹೀಮ್ ಶೇಖ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ತಂದೆ ಹಾಜಿಕುಲ್ ಶೇಖ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಖಾತುನ್ ಗೃಹಿಣಿ. ಇವರ ಏಕೈಕ ಮಗನೇ ಫಹೀಮ್ ಶೇಖ್. ಈತ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಯಾರೋ ಆತನನ್ನು ಕರೆದರೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 150 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶವ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಬಾಲಕ, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕರು ಫಹೀಮ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಲಿಚಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿ ಜಾಸಿಮ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಿಯಾಚಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಖಾತುನ್, "ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗ ಹೊರಹೋಗಲು ಮುಂದಾದ. ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಮಗ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಗ ಮೇಕೆ ಕದಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.
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