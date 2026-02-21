10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ 2.34 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ 2.34 ಕೋಟಿ ರೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 21, 2026 at 11:22 AM IST
ರಾಯ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಂಚನೆ ಜಾಲವನ್ನು ರಾಯ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವೈದ್ಯನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನರೇಶ್ ಮನ್ಹರೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದ ನರೇಶ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ದೆಹಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವೈದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2.34 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ರಾಯ್ಪುರದ ಪಾಂಡ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 52 ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2.34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್' ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನರೇಶ್ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ಗಳು, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು 'ಗುಡ್ಲಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಭನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನರೇಶ್ ಅವರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ "ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೆಹಲಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಶ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಶ್ ಮನ್ಹರೆ ಜೊತೆಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಬಂಜಾರೆ, ಹೀರಾ ದಿವಾಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ರಾತ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಭುನೇಶ್ವರ್ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀರಾ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ನಿರಾಲ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ದೆಹಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ 'ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ' ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
