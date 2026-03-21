ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 3,000 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು; ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರ

3,000 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಂಗೆಕೋರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಐಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Claims on Social Media That 3,000 Ukrainians Entered India Fake: Govt
ಉಕ್ರೇನ್​ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 10:54 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 6 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ NIA ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 3,000 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಂಗೆಕೋರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಸಾವಿರ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಯನ್ನರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮುದಾಯ ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಂಗೆಕೋರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಿತೂರಿ ಇದ್ದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಡ್ರೋನ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.

ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನ್ಮರ್​ಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್​ಐಎ 7 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು, ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ಏಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರನ್ ವ್ಯಾನ್‌ಡೈಕ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು "ಲಿಬಿಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ"ಯ ಅನುಭವಿ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ನಿಯನ್​ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಹುರ್ಬಾ ಪೆಟ್ರೋ, ಸ್ಲೈವಿಯಾಕ್ ತಾರಸ್, ಇವಾನ್ ಸುಕ್ಮನೋವ್ಸ್ಕಿ, ಸ್ಟೆಫಾಂಕಿವ್ ಮರಿಯನ್, ಹೊಂಚರುಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿನ್ಸ್ಕಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆಕೋರ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ವಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನು NIA ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

