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ಹಾವು ಕಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟನೆಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ತರ್ಪಣ: 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಯುವಕ!

ಮೃತಪಟ್ಟನೆಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಬಿಸಾಡಲಾಗಿದ್ದ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯುವಕನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

SON RETURN AFTER 8 YEARS
ಸಾಧುವಿನಂತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಯುವಕ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 9:05 PM IST

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ಬೇಗುಸರೈ (ಬಿಹಾರ): ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರೂ ಬದುಕದಿದ್ದಾಗ 12 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಅಂದು ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಧುತ್ತನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ದೂಡಿದೆ.

ಹೌದು. ಬೇಗುಸರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಗವಾನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೋಪುರ್ ಮುಷಹರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದಿರುವ ಯುವಕ. ಈಗ ಆತನಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ತಾನೇ ಅಂದು ಗಂಗೆಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ ಯುವಕ. ತನ್ನನ್ನು ಓರ್ವ ಬದುಕುಳಿಸಿದ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ನಂಬಿ ಮಗ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ: ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯುವಕ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್‌ನ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದೇನು?: ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್‌ನ ತಾಯಿ ಕವಿತಾ ದೇವಿ ಅವರು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 12 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್​ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತು. ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದೆವು. ಆದರೆ, ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಭಗವಾನ್‌ಪುರದ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಫಲಿಸದೆ ಅಂದು ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ.

ಆದರೆ, ಈಗ ಆತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ ನನ್ನ ಮಗ. ಆತನಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕವಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

₹2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಾಧು: ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಹುಲ್​ನನ್ನು ಅಂದು ನಾವೇ ಗಂಗೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸಾಧುವೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆತ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಾಧು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಲು ₹2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ರಾಹುಲ್​​ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಂದೆ ರಾಮಪ್ರೀತ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪುತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಧು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಂದ್ರದೇವ್​ ದಾಸ್​ ಅವರು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ರಾಹುಲ್​ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದರೆ ಫೋನ್​ ಕರೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಹುಲ್​​ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಡಿಎನ್​ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇನೆ ಆದರೂ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಎಂದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನದಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯದ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಯುವಕನನ್ನು ಬದುಕುಳಿಸಿದ ಸಾಧು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತುಸು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

BEGUSARAI SNAKE BITE
SNAKE BITE
ಗಂಗಾ ನದಿ
SON RETURN AFTER 8 YEARS

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