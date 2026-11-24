ಯುಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ದಾಸ್ಗೆ ತಡೆ; ಸಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಡಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸೌರವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 24, 2026 at 10:29 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಚಳವಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಜೆಪಿ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1ಗಂಟೆಯ ಲಂಡನ್ ವಿಮಾನ ಏರುವ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಡಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆದಿದೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಎಲ್ಎಸ್ಇ, ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜಿರಳೆ ಚಳವಳಿಯ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಲಂಡನ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ, ಈ ಹೇಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಂಡರೆ ಭಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ತಪಾಸಣಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಯುವಕ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಜನರ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರುತ್ತದೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ತನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದಾಸ್, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪುಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಸೌರವ್ಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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