ದೀಪ್ಕೆ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಅಂಜಿಕ್ಯಾ ಶಿಂಧೆ; ಯಾರು ಈ ಹೊಸ ನಾಯಕ?
ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 35 ವರ್ಷದ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಶಿಂಧೆ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 4:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಉದಯವಾಗಿದೆ.
ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 35 ವರ್ಷದ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಶಿಂಧೆ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮುಂಬೈನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿ ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಮಾನದೊಳಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೀಪ್ಕೆ, ನಾನು, ಅಶು ಮತ್ತು ಸೌರಬ್ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿಕ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು ಅಜಿಂಕ್ಯಾನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನನ್ನ, ಅಶುತೋಷ್ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಬಳಿಕ ಸಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅಜಿಂಕ್ಯಾ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಶಿಂಧೆ, ಮೋದಿ - ಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆದರಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದೇಶವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಒಗ್ಗೂಡುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ಅವರ ಅಹಂಕಾರವು ಚೂರುಚೂರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಜನರು ತಲುಪದಂತೆ ಅವರು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗೆಲುವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದ ಮತದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತಗಳ್ಳತನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಿಂಧೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಿಜೆಪಿಯ ಮುಂಬೈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಿಕ್ ಕರೋ (ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ) ಅಭಿಯಾನದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಂಧೆ, ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಂಬೈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಂಧೆ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಇವರ ಹೆಸರೂ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 71.3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ಮತ್ತವರ ತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ವಶ; ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಹೆಗಲಿಗೆ
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ, ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ