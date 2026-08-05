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ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರೆಶರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ: ಅಭಿಜೀತ್​ ದಿಪ್ಕೆ

ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದ್ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ.

CJP CORE TEAM MEETING
ಅಭಿಜೀತ್​ ದಿಪ್ಕೆ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 4:06 PM IST

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ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೇಶಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗುಂಪಿನ (Pressure group) ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್​ ದಿಪ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರ ತಂಡದ ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸಿಜೆಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್​ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಈ ತೆರನಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ದಿಪ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಸಿಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು: ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್​ ದಾಸ್​​ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೀಟ್​ ಪೇಪರ್​ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕೇಸ್​ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಸಿಜೆಪಿ: ನೀಟ್​-ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಆಂದೋಲನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿಪ್ಕೆ ಜೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

35 ದಿನಗಳ ಸತತ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಸಂಸತ್​ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರ ಹೋರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿತು.

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TAGGED:

ABHIJEET DIPKE
CJP
PRESSURE GROUP
ಅಭಿಜೀತ್​ ದಿಪ್ಕೆ
CJP CORE TEAM MEETING

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