ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ: ಸಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ದೀಪಕ್
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ದೀಪಕ್ ಬಲಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : July 26, 2026 at 9:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ)ದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಆರಂಭ. ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ದೀಪಕ್ ಬಲಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೀಪಕ್, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದರು. ಧರಣಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಜೂನ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಏಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಆಂದೋಲನ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಆರಂಭವೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಂಬುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಹ ಹೆದರುವ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು, ಭಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತರೆ, ಆ ಭಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೆವು. ಕ್ರಮೇಣ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಹರಿದು ಬಂದಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ, ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲವು ಚಳವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸಿತು ಎಂದರು.
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಚಳವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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