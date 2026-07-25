ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು; ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ದವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳುಕೋರ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 12:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
According to Delhi Police sources- "In view of the current situation in New Delhi district and in light of law and order, Facial Recognition System (FRS) cameras have been installed at various locations to prevent anti-social elements, criminals, wanted criminals, or anti-social…— ANI (@ANI) July 24, 2026
ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ನಾಪತ್ತೆಗಾರರು, ಹಿಸ್ಟರಿಶೀಟರ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (FRS) ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಂಗ ತರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಒಳನುಸುಳುಕೋರ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ: ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೈಜ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟರಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಗಳಿರುವ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು, ಹಿಸ್ಟರಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಲ್ಲದು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಂದಣಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ, ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೂರದಿಂದಲೇ ಮುಖವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮುಖವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಾಕ್ಷಣ ಅದು ಪೊಲೀಸರ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ತಡಮಾಡದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪದೇ ಪದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಈ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 15, ಜನವರಿ 26, ಹೋಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಈದ್, ರಾಲ್ಲೀಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುವಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬಯೋಮೆಟ್ರುಕ್ ದತ್ತಾಂಶ, ನಾಗರಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಡಳಿತದ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಆಧಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವು ಘೋಷಿಸಿದ 2017ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ' ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 'ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್' ನಡೆಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಭಂಡಾರ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ದತ್ತಾಂಶದ ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಈ ವ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮುಖದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಯಾರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವೂ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಇಕ್ಷಣ ವ್ಯಾನ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನವು, ಅತಿ ಭದ್ರತಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವಾಹನ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಐಪಿಗಳ ಸಂಚಾರ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ಎಐ ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಶಂಕಿತರ, ಘೋಷಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಾಹನದ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ಯಾನ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ದೂರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಹೆಚ್ಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾದುಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಬಹು ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 24x7 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡಕಗಳು: ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ (Data base) ಹೋಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಶಂಕಿತ ಅಥವಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪರಾಧಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ಸರ್ವರ್ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ: ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮಗಳು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟೀಕಾಕಾರರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಭದ್ರತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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