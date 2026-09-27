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ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

File photo of CJP leader Ashutosh Ranka
ಸಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 4:25 PM IST

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ಗುವಾಹಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ (CJP) ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ದಿಸ್ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಭಿಯಾನ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಂಕಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ (CJP) ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಕಹಿಲಿಪಾರಾದಲ್ಲಿರುವ 10ನೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CJP SCHOOL CAMPAIGN
ಅಸ್ಸಾ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ
ಸಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ
ಸಿಜೆಪಿ
ASHUTOSH RANKA DETAINED

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