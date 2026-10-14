ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಸೌರವ್, ಅಶುತೋಷ್ ಬಂಧನ: ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿ ಎಂದ ದಿಪ್ಕೆ
ಸೌರವ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ಅವರನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 10:15 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಐದು ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಧನವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಜೆಪಿಯ ಕಾನೂನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರತ್ನಾ ಸಿಂಗ್, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸತ್ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ, ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಸ್ಸಿಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸೌರವ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ಅವರನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026
ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆದುರು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಿಂಧೆ, ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಶುತೋಷ್, ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು, ಸಿಜೆಪಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬೀಸಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಶು ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಅವರನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು. ಅವರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಶು ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಅವರನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಪ್ಪೇನು? ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿ. ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಹೇಡಿ ತಂತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Ashu and Saurav have been sent to 5 days judicial custody. Their fault? Unfurling tricolour at Jantar Mantar. Show some guts, @narendramodi. If you’re so determined to crush dissent, have the courage to officially declare an Emergency instead of hiding behind these cowardly tactics.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದಾಸ್, ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಶಿಂಧೆ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ರಾಂಕಾ, ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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