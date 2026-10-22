ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮರುದಿನವೇ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 22, 2026 at 11:03 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲ್ಲ ಎಂಬ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ತಲಾ 50,000 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಶಾಂತಿಭಂಗ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ಇನ್ನೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೋರಿದರು.
ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಕುರಿತು ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಂಕಾ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ವಾದಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಂಕಾ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಂಕಾ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸಿಜೆಪಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆಪಿ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರತ್ನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎಎಪಿ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು, ರಂಕಾ ಮತ್ತು ದಾಸ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಿಂದ ಸಮನ್ಸ್: ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇಂದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ವಿಚಾರಣಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಿಜೆಪಿಯ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ಶಿಂಧೆಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
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