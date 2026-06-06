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ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಿಪ್ಕೆ: ಪುಸ್ತಕ - ತಿರಂಗಾ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ಡಿಪ್ಕೆ ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Cockroach Janta Party Protest LIVE: CJP Founder Dipke Lands In India Today
ಇಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 8:20 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 9:01 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಡಿಪ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ! ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಾವು ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ದಿಪ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಿರಳೆ ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಅಂದಿನಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿಲ್ಲ ಎಂದ ಪೊಲೀಸರು: ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಜೆಪಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರೆ ಆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಭೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಿಜೆಪಿ: ಈ ನಡುವೆ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೂನ್ 6ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿಲ್ತೇ ಹೈ ಕಲ್ ಫೆಲೋ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾ ಇಸ್ತೀಫಾ ಲೇ ಕರ್ ರಹೇಂಗೆ! ಈ ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಮಯ. ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗೂಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಆದರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿವೆ ಎಂದು X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ CJP ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ

  • ತ್ರಿವರ್ಣ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ
  • ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ
  • ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ
  • ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿ, ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ

ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ವಿವರ

  • ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಡಿ
  • ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ
  • ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳನ್ನು, ಪ್ರಚೋದಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಡಿ
  • ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು, CJP ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

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Last Updated : June 6, 2026 at 9:01 AM IST

TAGGED:

CJP
ABHIJEET DIPKE
DHARMENDRA PRADHAN
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