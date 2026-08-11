ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಜೆಪಿ
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ(ಸಿಜೆಪಿ)ವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 1:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜನರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಜೆಪಿ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
This Independence Day, let’s pledge to improve the Govt Schools in our villages. pic.twitter.com/fZyRrmoNhu— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 10, 2026
ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ದೀಪ್ಕೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹಿಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮುಂಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ. ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು" ಎಂದು ದೀಪ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೊಸ ಸಂಸತ್ತು, ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹೊಸ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?. ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳಂತಹ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೀಪ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೀಪ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಜೆಪಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಿಜೆಪಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸವಾಲವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿ ಸಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಂತರದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಪಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
"ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದೀಪ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆಪಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು contact@cockroachjantaparty.orgಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: