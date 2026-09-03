ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ - ಸಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟಕಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
Published : September 3, 2026 at 8:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಹಿಂದುತ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದಂತಹ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕಲಂಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಜೆಪಿ) ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಸ್, "ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಗೂಂಡಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಂಜಯ್ ಅವರ ತಲೆಬುರುಡೆ ಒಡೆಯಿತು. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆ ಕಲಂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
Allow me to tell you what exactly happened after BJP-protected goon Swatantra Bhardwaj's attack on Dalit man Sanjay at our Jantar Mantar protest:— Saurav Das (@SauravDassss) September 3, 2026
- Sanjay ji's skull was cracked open. The wound dimensions were of such great size that it obviously warranted an Attempt to Murder…
ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸಂಸದ್ ಚಲೋ' ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಗುಂಪನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಲಾಠಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಯು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
यह स्वतंत्र भारद्वाज है— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) September 3, 2026
शान से बता रहा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला किया - उन्हें 60 टांके लगे और वह मौत के कगार पर थे
307 के अंतर्गत हाफ मर्डर का मामला बनता था. लेकिन वह जेल नहीं गया - रात भर बेख़ौफ़ घूमता रहा
कपिल मिश्रा के एक फोन के बाद उसे… pic.twitter.com/OL5sZJC0SN
ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಲಂ (ಸೆಕ್ಷನ್ 326) ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆವು. ಇದು ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಿಸಿಪಿ ಸಚಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಎಸಿಪಿ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ದಾಳಿಕೋರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನೇತ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆಪಿಯ ಅಶುತೋಷ್ ರಾಂಕಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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