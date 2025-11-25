ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 17 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದ CJI ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಕಾರ
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 17 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 25, 2025 at 7:03 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಜೆಐ ಆಗಿ ಮೊದಲ ದಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ತುರ್ತು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಂತೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮೌಖಿಕ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 17 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕಾಂತ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 53 ನೇ ಸಿಜೆಐ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಜೆಐ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಯಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಎಸ್ ಚಂದೂರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಸಿಜೆಐ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್- ಆನ್-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (SCAORA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಪಿನ್ ನಾಯರ್ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು "ಸಿಜೆಐ ಆಗಿರುವ ರೈತನ ಮಗ" ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕಾಂತ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗು ಬೀರಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕಾಂತ್, "ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾನು ಚಂಡೀಗಢದ ಯುವ ವಕೀಲರನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಆ ಬಳಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದ ಸಿಜೆಐ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತುರ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ಬರೆಯುವ ಬದಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತುರ್ತು ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುರ್ತು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಾಗ, ಮರಣದಂಡನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ... ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯು ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿಜೆಐ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ತುರ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾಜಿ ಸಿಜೆಐ ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ ಆರ್ ಗವಾಯಿ ಅವರು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಕೀಲರು ಸಿಜೆಐ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪೀಠಗಳ ಮುಂದೆ ತುರ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 15 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಿಜೆಐ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2027 ರಂದು 65 ನೇ ವಯಸ್ಸು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ ಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ ಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮಾಜಿ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಭಾರತದ 53ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ