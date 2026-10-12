ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಅಸಹಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು: ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 33 ವರ್ಷ ಸಂದಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಅದು 24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 12, 2026 at 6:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕು, ಅಸಹಾಯಕರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಳ ಪರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ 33ನೇ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಸತ್ವವು ಅದು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಧ್ವನಿಹೀನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆತ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ವಕೀಲರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲೂ ಮುಚ್ಚಿದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ದುಡಿದರೂ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಮಹಿಳೆ ಇವರೇ ಆ ವರ್ಗದವರು ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗಗಳು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುಭವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಡಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀರು ಜೀವದ ಅಮೃತ: ನೀರಿನ ಹಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎನ್ಹೆಚ್ಆರ್ಸಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ತನ್ನ 33 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ಹೆಚ್ಆರ್ಸಿ 24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ದರವು ಶೇಕಡಾ 98 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: