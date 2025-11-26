ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ; ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚಿಂತನೆ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ವಿಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್​ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಾರ್​ ಮುಂದೆ ಸಮಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

cji-mulls-virtual-only-hearings-in-sc-due-to-pollution-says-felt-unwell-when-he-went-for-walk
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್​ ಆಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡಿಗೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಹಿತಕರ ಭಾವ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ವರ್ಚುವಲ್​ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಬಾರ್​ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಕೀಲರಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತಮಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದ್ವಿವೇದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್​ ಸಿಬಲ್​, ನಾವು ಅಸಹ್ಯಕರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಕ್ಯೂಐ 400-500 ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಡಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಾರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ದಾವೆ ಹೂಡುವವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂಜೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್​ ಮೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್​ ಮೋಡ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷಗಾಳಿಗೆ ಬೆದರಿದ ದೆಹಲಿ: ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಹಿಡಿದ ಜನರು, ನಿತ್ಯ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂಚಾರ

ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯೇ ವಿಷವಾದೊಡೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 'ಗಂಭೀರ'

TAGGED:

CJI
VIRTUAL HEARINGS
ದೆಹಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ
SUPREME COURT
DELHI POLLUTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.