ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ; ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚಿಂತನೆ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ವಿಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ಸಮಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2025 at 5:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡಿಗೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಹಿತಕರ ಭಾವ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಬಾರ್ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಕೀಲರಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದ್ವಿವೇದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ನಾವು ಅಸಹ್ಯಕರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಕ್ಯೂಐ 400-500 ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಡಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಜೆಐ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಾರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ದಾವೆ ಹೂಡುವವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂಜೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ.
