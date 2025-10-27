ETV Bharat / bharat

CJI ಬಿಆರ್​ ಗವಾಯಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು: ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ

ಸಿಜೆಐ ಬಿಆರ್​ ಗವಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​​ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ (IANS)
ನವದೆಹಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿಆರ್​ ಗವಾಯಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಉತ್ತಾರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

2019ರ ಮೇ 24ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ಅವರರನ್ನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಜಡ್ಜ್​​ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಭಾರತದ 53ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ಅವರು ನವೆಂಬರ್​ 24ರಂದು ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಅವರು 14 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, 2027 ಫೆಬ್ರವರಿ 9ಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಹಾಲಿ ಸಿಜೆಐ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿಸಲು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಯಾರು ಈ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ್​: 1962ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸ್ಸಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ. ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ್​ ಜನಿಸಿದರು. 1981ರಲ್ಲಿ ಹಿಸಾರ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1984ರಲ್ಲಿ ರೋಹ್ಟಕ್​ನ ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, 1984ರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಸಾರ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 1985ರಲ್ಲಿ ಚಂಢೀಗಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಪಂಜಾಬ್​ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2000ರ ಜುಲೈ 7ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. 2001ರ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2004ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಖಾಯಂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

2007ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ್​ ಅವರನ್ನೊಳಗಗೊಂಡ ಪೀಠವೂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿದ್ದರು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಇವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

