ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ ವಿಳಂಬ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಸಿಜೆಐ
2019ರಲ್ಲಿಯೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಅದು ಇನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
Published : September 12, 2026 at 11:47 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು(ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ) ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಡಿಯಾ ಎಡಿಆರ್ ವೀಕ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಿಜೆಐ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರ-ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ: 2019ರಲ್ಲಿಯೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಅದು ಇನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರನ್ನೂ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಲಯವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಸಮುದಾಯವು ಸ್ವತಃ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಕುರಿತು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇರುವಂತಾಗಬೇಕು: ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಏಕೀಕೃತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಪಕ್ಷಕಾರರು ಒಂದೇ ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮಂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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