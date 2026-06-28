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ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಧಾರ್​ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇಮೇಲ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್​ಗೆ ಬರುವ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಇ-ಮೇಲ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ UIDAI ಹೇಳಿದೆ.

@gupta_rekha
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI Photo)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 11:26 AM IST

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ಹೈದಾರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮಂಡಳಿ (UIDAI)ಯು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್​ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬರುವ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್​ಅನ್ನು ಆಧಾರ್​ಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದ 75 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026ರ ವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂಆಧಾರ್(mAadhaar app) ಅನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್​ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಲಾಕ್​, ಫೇಸ್​ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಫೀಚರ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

2009 ರಿಂದ ಆಧಾರ್​ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಆಧಾರ್​ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು UIDAI ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್​ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲೂ QR ಕೋಡ್​ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಐದು ಆಧಾರ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವರ ಬಳಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್​ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆ್ಯಪ್​ ಡೌನ್​ ಲೋಡ್​ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಗೂಗಲ್​ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್​ ಮೂಲಕ ಈ ನೂತನ ಆ್ಯಪ್​ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್​ ನಂಬರ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಒಟಿಪಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಗುರುತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ್ಯಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರು PIN ಕೂಡ ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಯುಐಡಿಎಐ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆಧಾರ್​ ನಂಬರ್​ ಹೊಂದಿದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್​ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರು: ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್​ ​

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