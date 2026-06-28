ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಧಾರ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇಮೇಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ಗೆ ಬರುವ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ UIDAI ಹೇಳಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 11:26 AM IST
ಹೈದಾರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮಂಡಳಿ (UIDAI)ಯು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬರುವ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದ 75 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026ರ ವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂಆಧಾರ್(mAadhaar app) ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್, ಫೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
2009 ರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಆಧಾರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು UIDAI ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೂ QR ಕೋಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಐದು ಆಧಾರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವರ ಬಳಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಈ ನೂತನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಒಟಿಪಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಗುರುತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು PIN ಕೂಡ ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯುಐಡಿಎಐ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
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