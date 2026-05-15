'ಶರಬ್ ನೋಶಿ ಬಂದ್ ಕರೋ': ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ

ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"Will not allow liquor stores to open on this land": BJP issues "lockdown" warning to Omar Govt over liquor licenses in Kashmir
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
By ANI

Published : May 15, 2026 at 2:38 PM IST

ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಿಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ನಿವಾಸ ಇರುವ ಗುಪ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, 'ಶರಬ್ ನೋಶಿ ಬಂದ್ ಕರೋ', 'ಒಮರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೈ ಹೈ' ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ, 'ಸೂಫಿ-ಸಂತರು' ಜನಿಸಿದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರವು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅಲ್ತಾಫ್ ಠಾಕೂರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಸೂಫಿ - ಸಂತರ ನಾಡು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜನರು ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಜನಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಪಿಡಿಪಿ) ನಡುವಿನ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,152 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ 18,448.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.

