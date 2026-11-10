CISCE 2027ರ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ: ಫೆ.15ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆರಂಭ
ICSE (10ನೇ ತರಗತಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 3,106 ಅಂಗೀಕೃತ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 2.70 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ISC (12ನೇ ತರಗತಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 1,10,025 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 5:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ (CISCE) ಮಂಗಳವಾರ 2027ರ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 3,79,980 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ICSE (10ನೇ ತರಗತಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 3,106 ಅಂಗೀಕೃತ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 2.70 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಗೂ ISC (12ನೇ ತರಗತಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 1,651 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 1.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ICSE ಪರೀಕ್ಷೆಯು 76 ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ISC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 60 ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ICSE 2027ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2027ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 2,835 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತೆ, ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು CISCE ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋಸೆಫ್ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ICSE ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (51,168), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (46,521), ಕರ್ನಾಟಕ (33,417), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (31,035), ಪಂಜಾಬ್ (19,308) ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ (17,201) ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು CISCEಯ ಅಂಗೀಕೃತ ಶಾಲಾ ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ISC 2027ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 1,651 ಅಂಗೀಕೃತ ಶಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1,10,025 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 1,477 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವೇ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ISC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು (34,702) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (30,235), ಉತ್ತರಾಖಂಡ (5,629), ಪಂಜಾಬ್ (5,479), ಜಾರ್ಖಂಡ್ (5,356), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (4,660), ತಮಿಳುನಾಡು (3,572), ಕೇರಳ (3,491) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ (3,010) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ICSE 2027ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಓದುವ ಸಮಯ , ನಂತರ 10:15ಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಸಮಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:45 ಮತ್ತು 11:00 ಆಗಿತ್ತು. ICSE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.
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