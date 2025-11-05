ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಂದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೂತುಹಾಕಿದ ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಿಯಕರ; ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಭಯಾನಕ ಅಪರಾಧ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 5, 2025 at 7:04 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶ: ಬಾಚಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಹಾಗು ಮತ್ತಿಬ್ಬರು, ಶವವನ್ನು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಳಗೇ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನೆಲದ ಕೆಳಗೆಯೇ ಶವ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಮೀರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂಬವರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಗರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸರ್ಖೇಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನೆಲದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೃತದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಅಜಿತ್ ರಾಜಿಯನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೂಬಿ. ಈಕೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಿಯಕರ ಇಮ್ರಾನ್ ವಘೇಲಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಅಪರಾಧ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗದ ಪತ್ನಿ: "ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವ ವಘೇಲಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂಬಿ ಮತ್ತು ವಘೇಲಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ರಹೀಮ್ ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಸಮೀರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂಬವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅನ್ಸಾರಿ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಘೇಲಾನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ರೂಬಿಯ ಆಣತಿಯಂತೆ ಅನ್ಸಾರಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೂಬಿಯ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅನ್ಸಾರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅನ್ಸಾರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ವಘೇಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಸಾರಿ, ರೂಬಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫತೇವಾಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯ ಅಹ್ಮದಿ ರೋ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೂಬಿ ವಘೇಲಾನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಇದು ಅವಳ ಪತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಮ್ರಾನ್ ಮೊದಲು ಅನ್ಸಾರಿಯ ಗಂಟಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಅಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶವವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಸಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ರೂಬಿ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
"ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಕೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
