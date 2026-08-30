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ಕೇರಳಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​: ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​ ಅವರು ಇಂದು ಕೇರಳಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

CHRIS GAYLE KERALAM VISIT
ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2026 at 7:36 PM IST

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ಕೊಟ್ಟಾಯಂ(ಕೇರಳಂ): ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಭಾನುವಾರ ಕೇರಳಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಪುತುಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳಂನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೇಲ್ ಅವರು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಾಯಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುತುಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಪುತುಪಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಚಾಂಡಿ ಉಮ್ಮನ್, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮರಿಯಾ ಉಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಪುತುಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಚಾಂಡಿ ಉಮ್ಮನ್ ಅವರು ತಾವೇ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಪುತುಪಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಪುದುಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

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ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್
CHRIS GAYLE KERALAM VISIT

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