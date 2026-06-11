ಅಭಿಷೇಕಾ? ಇಲ್ಲಾ ನಾನಾ.. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಮಮತಾಗೆ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ಶಾಸಕರ ಸಹಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರವಾಗಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 11, 2026 at 6:06 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಟಿಎಂಸಿ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ಸಹಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆ (ಸಿಐಡಿ) ನೀಡಿದ ಸಮನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಲವಂತದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೌಶಿಕ್ ಚಂದಾ ಅವರ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ರಜಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪರ ವಕೀಲ ಅಯಾನ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ವಾದಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ದುರಹಂಕಾರದ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪರ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ದುರಹಂಕಾರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಂದಾ ಅವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಗುರುವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಯರಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ವಕೀಲರು ಗುರುವಾರದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಮಗ, ವಕೀಲ ಶಿರ್ಷಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸೋತದ್ದು ಅವರಿಂದಲೇ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವು ಅವರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ದೀದಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ವರ್ತನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪಕ್ಷ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಪಕ್ಷ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ದೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಮತಾ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ನಾವು 35-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀದಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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