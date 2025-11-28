ಮೈಮೇಲೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವ 'ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್'ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ₹5 ಕೋಟಿ ಕೊಡೆಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
'ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್' ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಖತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 28, 2025 at 7:39 PM IST
ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಖತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ, ತಾನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಗೋದರಾ ಗ್ಯಾಂಗಿನವ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಖತಿಕ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ಖತಿಕ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಸಂಬಂಧ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಪ್ರಜಾಪತ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹಿಲ್ ರಿನ್ವಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಗೋದಾರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್?: ಕನ್ಹಯ್ಯಾಲಾಲ್ ಖತಿಕ್ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ 'ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು.
ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಅವರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಇವನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಖತಿಕ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
