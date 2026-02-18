ETV Bharat / bharat

AI ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ 'ಮೇಡ್​ ಇನ್​ ಚೀನಾ' ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರೋಪ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ರೋಬೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ರೋಬೊಡಾಗ್​, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (X/@KanojiaPJ, ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 3:45 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಓರಿಯನ್​ ಎಂಬ ರೋಬೋಡಾಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪಿಆರ್​ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಚೀನೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್​ ಮಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, "AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಐ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​: "ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತೇ?: ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಗಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್​ ಎಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಾನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ರೋಬೊಡಾಗ್​ವೊಂದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿವಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಓರಿಯನ್​ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ರೋಬೊಡಾಗ್​ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ರೋಬೊಡಾಗ್​ ಚೀನಾದ ಯೂನಿಟ್ರಿ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ G02 ಮಾದರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಂತ್ರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2.3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತನ್ನದು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬಳಿಕ, ಗಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್​ ವಿವಿಯ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಿಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಐ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವು: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಐ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳಿಗೆ ಶುಚಿ ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು.

