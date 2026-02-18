AI ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ' ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರೋಪ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ರೋಬೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
Published : February 18, 2026 at 3:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಓರಿಯನ್ ಎಂಬ ರೋಬೋಡಾಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪಿಆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಚೀನೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, "AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಐ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Instead of leveraging India’s talent and data, the AI summit is a disorganised PR spectacle - Indian data up for sale, Chinese products showcased. https://t.co/5liaoX0XXp— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2026
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: "ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತೇ?: ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಗಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಾನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ರೋಬೊಡಾಗ್ವೊಂದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿವಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಓರಿಯನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ರೋಬೊಡಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ರೋಬೊಡಾಗ್ ಚೀನಾದ ಯೂನಿಟ್ರಿ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ G02 ಮಾದರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಂತ್ರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2.3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತನ್ನದು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬಳಿಕ, ಗಲ್ಗೋಟಿಯಾಸ್ ವಿವಿಯ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಿಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಐ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವು: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಐ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳಿಗೆ ಶುಚಿ ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು.
