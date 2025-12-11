ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆ ಬಂಧನ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ಗೆ ಗಡೀಪಾರು
ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಖ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 29 ವರ್ಷದ ಹು ಕೊಂಗ್ಟೈ ಎಂಬಾತ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ದೆಹಲಿ, ವಾರಣಾಸಿ, ಆಗ್ರಾ, ಜೈಪುರ, ಸಾರನಾಥ್, ಗಯಾ ಮತ್ತು ಕುಶಿ ನಗರದ ಬೌದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆತ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದ. ಈ ನಡುವೆ, ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಲೇಹ್ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈತ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಂಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಆತ ತಂಗಿದ್ದ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣ ವೀಸಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ? ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆಯು, ಲಡಾಖ್ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಝಂಕರ್ ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀನಗರದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬೆಟ್ಟ, ಹಜರತ್ಬಾಲ್ ದೇವಾಲಯ, ಹರ್ವಾನ್ ಬೌದ್ಧ ತಾಣ ಮತ್ತು ಅವಂತಿಪೋರಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು, 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಿ ಪ್ರಜೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಹೌಸ್ಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿಗರ ಭೇಟಿ ನಿಯಮವೇನು? ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ವಿದೇಶಿಗರು ಮೊದಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂದರ್ಶಕರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
