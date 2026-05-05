ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ಪ್ರಜೆಯ ಬಂಧನ

ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಎಸ್​ಎಸ್​ಬಿ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 5, 2026 at 4:56 PM IST

ಅರಾರಿಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಗೇಟ್ ಬಳಿ, ಸೂಕ್ತ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ನೇಪಾಳಿ ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಪಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಂದ ವೇಳೆ ಆತನನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲದ (SSB) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ: ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವಾಸಿ ಝೌ ಹುವಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ನಡವಳಿಕೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆತನನ್ನು ಎಸ್​ಎಸ್​ ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾನು ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೀಸಾ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೇಪಾಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ: ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲದ 56ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, ಬತ್ನಹಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವು ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಝೌ ಹುವಾನ್‌ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸೋಮವಾರ (ಮೇ 4) ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಐಸಿಪಿ ಜೋಗ್ಬಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಚೀನಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಬಂಧಿತ ಚೀನಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಅರಾರಿಯಾದ ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಾರಿಯಾ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ, ಗುಪ್ತಚರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅರಾರಿಯಾ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲರ್ಟ್: ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಝೌ ಹುವಾನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಿತ ಪಿತೂರಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಡಿ ಜಾಗರೂಕತೆ: ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಝೌ ಹುವಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

